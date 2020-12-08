香港葵涌葵盛西邨第8座5樓傳出有多個住戶確診新冠肺炎，港政府7日深夜宣布5樓所有住戶被界定為密切接觸者，須撤離檢疫。香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌8日在電台節目中表示，若同一棟再有其他樓層出現新個案，當局應安排整棟樓的住戶強制檢測，因病毒可能經共用地方傳播。

許樹昌表示，葵盛西邨第1座亦有確診個案，雖與第5座的個案並非相關，但若同一屋邨有多座都出現確診個案，就要小心留意，可能需要全區封鎖，他建議第8座居民暫時留在家中，非必要不要外出，亦不要搬到其他地方暫住，以免傳播病毒。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，在葵盛西邨第8座5樓出現多宗個案，贊成封樓，避免居民在接受強制檢測前四出走動，抗疫關鍵在於速度，翻查資料，葵盛西邨第8座5樓，早在上月底同一層已接連有新確診，屬於高危，但當局累積至12宗才要求同層人士要做強制檢測，質疑當局為何不及早運法律的工具，形容對政府的處理是「恨鐵不成鋼」。

何栢良以上一波葵涌碼頭爆發為例，當局要用10日甚至更多的時間才能完成檢測，但在有強制檢測的法例後，能有效要求相關人士接受檢測，認為當局應好好運用法例配合，他稱，如在公布確診消息後再交由房屋署慢慢尋找住戶資料，檢測速度會再滯後，當局的防疫措施就失去意義了。

對於近日新增確診個案增加，許樹昌表示，近日新增個案維持在高雙位數，源頭不明個案比例亦較高，意味香港本地疫情在短時間內不會回落，如果未來一至兩星期內，新增確診數字仍處於高位，可能要再收緊防疫措施，他建議，如果曾到過沙田一田百貨的市民，有擔心應盡快檢測，因很多個案未必有病徵，無病徵亦可以傳播病毒。

何栢良指，新一波疫情重症個案本周快速上升，已累計有84宗，急診室床位已用得差不多，擔心本周末急診室已飽和，再有重症患者，未必能安排入住負氣壓病房，一旦香港出現2003年沙士淘大花園翻版事件，醫療系統將無法應付。

(中時 )