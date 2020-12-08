近日在國外知名3C YouTuber的頻道中，進行2020年16款手機的相機盲測，華碩ZenFone 7 Pro一路過關斬將拔得頭籌拿下冠軍，成為台灣之光。為此，傑昇通信特地攜手華碩推出「華碩粉絲月」與碩粉們擴大慶祝，自12/8至12/31止，除了有ASUS ZenFone 7（6GB/128GB）、ROG Phone 3（12G/512G）的購機優惠，資深碩粉帶任一款華碩品牌手機至傑昇通信門市，先送200元配件金及抽獎券，再享免費手機清潔及手機健檢等回饋服務。

這次成為2020全球手機相機盲測冠軍的華碩ZenFone 7 Pro功能與ZenFone 7都是搭載最高搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 865 Plus 5G處理器，不僅是ZenFone系列首款5G手機，也支援台灣5G全頻段；網友們最重視的相機功能，也延續ZenFone 6的翻轉式相機設計，擴增至3鏡頭模組的配置，同時強化攝錄能力。因ZenFone 7 Pro在年底搶下盲測手機相機冠軍寶座，因此傑昇通信特別與華碩合作，搭上雙12及聖誕檔期熱潮，推出「華碩粉絲月」活動回饋碩粉。

傑昇通信號召新舊碩粉回娘家，享免費手機清潔及手機健檢等服務。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

即日起至12/31止，於「華碩粉絲月」活動期間至傑昇通信任一門市，只要攜帶華碩任一品牌手機至傑昇通信門市，先送200元配件金，再享有免費手機清潔及手機健檢服務，讓手機乾淨清爽的回家，還能參加粉絲月月抽活動，就有機會抽中Apple Watch S3、SUGAR T50、SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite、Pico C VR虛擬眼鏡等多項大獎，另外更祭出超低購機折扣優惠，購買ZenFone 7（6GB/128GB），破盤優惠價17,990 元（原廠建議售價21,990元），現折4,000元，再加碼贈送原廠傳輸線。

除了ZenFone 7，高階遊戲手機ROG Phone 3也有多樣好禮相送，至傑昇通信門市購買ROG Phone 3（12G/512G）特價28,990元（原廠建議售價29,990元），免費再贈專屬遊戲控制器（市價$3,990元）+原廠炫彩保護殼（市價1,490元），總價值5,480元，贈品數量有限送完為止。

此外，持舊機來傑昇通信購買華碩品牌任一款手機，還有舊機換新機的折扣優惠，如果是新購機的碩粉們，還能獲得多功能手機觸控支架筆、免費更換保護貼、免費手機清潔及手機健診，每年享有VIP生日禮，及終生連鎖售後服務，日後手機使用上有任何問題，都可至門市尋求協助。

(科技)