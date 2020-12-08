大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年，育有3歲兒子小海綿，期間屢傳出夫妻互動冷淡，讓外界猜測2人是否婚變，日前Angelababy在節目上，聽到蔡徐坤暗示她傳訊息給黃曉明，沒想到直接無視，絕口不提老公，尷尬畫面流出掀起討論，讓網友忍不住諷刺「花了2億舉辦婚禮，真諷刺啊」。

Angelababy為《奔跑吧！兄弟》的固定班底，最新一集片段中，藝人要完成傳送訊息給親人的任務，看誰最快收到回覆就獲勝，然而Angelababy的父母剛好出遊，很可能沒辦法立刻看到訊息，正當她在煩惱時，一旁的蔡徐坤做球給她，提醒她是已婚身分，暗示她可以傳給黃曉明。

然而Angelababy直接無視這句話，也沒有照做，最後是傳訊息給阿姨，讓2人的婚變傳聞又再度浮出，事實上，夫妻倆最近的互動冷淡，像是黃曉明生日時，Angelababy一反常態沒有發文祝賀，黃曉明也只有曬出兒子唱生日快樂歌的音檔，隻字未提老婆。

黃曉明獨自度過生日。(圖/翻攝自黃曉明微博)

就連黃曉明拿下金雞獎最佳男主角獎，在發表得獎感言時，他一一點名感謝了所有人，就是不見老婆的名字，事後Angelababy也沒有發文恭喜他，冰冷的互動讓外界猜測兩人早已離婚，「都這樣了，公開不公開沒啥區別了？」、「早點公開就得了，別到時候得不償失」。

(中時新聞網)