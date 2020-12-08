外送平台foodpanda今（8日）又發生當機！官方證實，因接獲大量訂單，暫時關閉平台。這是繼上月13日後，「熊貓」App再度於中午用餐時間出包，許多用戶無法下單，紛紛上網抱怨。有外送員表示，「午餐尖峰時段，一張單也沒接到」；實際進入App點餐，步驟執行到放入購物車後，隨即無限轉圈，接著顯示發生錯誤，不少網友湧入官方粉專反映，氣得大罵。

美食外送平台foodpanda今（8）日又傳當機，疑似系統出現問題，令不少用戶哀號無法下訂單。（圖／翻攝自App）

美食外送平台foodpanda今日又當機，有UberEat外送員於臉書《UberEat台灣》高喊「foodpanda又當機了！夥伴們衝啊！」底下留言釣出不少用戶哀號「沒辦法訂餐」、「沒辦法點餐」、「當機無誤，我有朋友沒辦法點餐」、當中更有使用熊貓的店家透露，許多消費者透過電話表示「無法使用平台」，只好電話訂。

官方證實，因訂單量太大而關閉訂餐系統。（圖／翻攝自UberEat台灣）

另外，foodpanda官方臉書粉專也被網友留言洗爆，「錯誤中！信用卡資料也消失不能用」、「這次要掛多久，無法訂餐」、「我如果瘦了都是熊貓當機的功勞⋯⋯」，其中有用戶將當機訊息提供給官方，得到的答覆則是「由於收到大量訂單，目前為維護服務品質，我們將暫時關閉平台，待載量穩定後會隨即開放」。

事實上，11月13日foodpanda才傳出當機約1小時，原因是系統出現異常，官方也緊急修復，當時還不少外送員於地方臉書社團發文呼籲消費者「不要下單」，以免等待時間過長。

(中時新聞網)