胸前常常長溼疹，而且擦了藥也好不了，小心可能是癌症前兆。醫師表示，一般常見的乳房溼疹，通常很快可以改善，但如果溼疹集中在單側乳頭，且經藥物治療也無效，很可能是癌症前期的病變。

台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅在《超越乳癌》一書中表示，很多乳癌患者常合併有「帕奇得氏症」，屬於一種早期癌症，主要症狀為乳頭或乳暈上有界線鮮明的紅斑，合併有脫屑、滲出液或結痂，也可能合併潰瘍或乳頭凹陷。

張金堅指出，帕奇得氏症的病灶侷限在乳頭和乳暈附近的皮下，但由於看起來很像溼疹引起的脫皮，因此常跟皮膚發炎很難區分，較明顯的差別在於，帕奇得氏症只發生在單側乳頭，而且乳頭表層會明顯破皮，甚至可以看到表皮層下面的肉芽組織及潰瘍。

張金堅提醒，如果發現乳暈或乳頭溼疹，尤其是單側乳房，而且擦皮膚科的藥一、兩周後仍未改善，要盡快找乳房外科醫師做全面檢查。因為乳癌早期不易發現，一旦發現往往已經太遲，建議平時多觀察乳房是否有小腫塊、變形、凹陷，腋下淋巴腺有無異常、腫大，以及乳頭是否有不正常分泌物、糜爛、乳房大小或形狀改變等8大異狀，及早發現，及早治療。

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(中時新聞網)