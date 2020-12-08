有「森林護衛隊」之稱的林務局森林護管員110年度甄試已放榜，將自12月起成為守護台灣森林資源的生力軍。這次護管員甄試報名情形踴躍，共有313人報名，爭取共31個職缺；相較於109年甄試39個職缺共178人報考，考生幾乎加倍，競爭更為激烈，整體錄取率僅有9.9％，創歷年新低。林務局推測，應該與行政院今年7月核定調高森林護管員待遇有關。

林務局表示，行政院109年7月起核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪30,030元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達45,045元；服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加約1,030元至7,210元；另依勤務執行情形，額外支領山地巡護作業費，平均每月可增加約2,650元。

林務局說明，這次甄試由林務局統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺林管處設置甄試委員會規劃辦理。甄試分為實地測驗、筆試與口試，於12月5日舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走；通過者，才能取得參加次日筆試與口試的資格。

而筆試試題除了《森林法》及《野生動物保育法》等主要業務內容外，近年來由於林務局推動與原住民族共管、共享國有森林，因此自106年起，也將《原住民族基本法》與原住民族傳統文化等內容納入，以強化護管員對原住民族的理解及夥伴關係建立。

林務局進一步說明，本次錄取的31位森林護管員，平均年齡32.3歲，最年長的52歲，最年輕的20歲，大學以上學歷者22人，占總錄取人數 70.97％；原住民身份者6人，占總錄取人數19.35％；女性錄取人數則為7人，占22.58％，年輕且多元。

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