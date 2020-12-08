聯電翻紅攻上51.7元 台達電下跌 市值第六大恐換人 12:002020/12/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯電（2303）8日股價稍做休息後再攻，一早拉回至48.55元，強勢守住5日線之上，不到11點時股價急拉翻紅大漲，至11點半時最高拉上51.7元，市值一度站上6,400億元，與8日股價下跌的台達電（2308）展開市值第六大爭霸戰。 聯電早盤拉回時，台達電股價最低也來到246元下跌4元，然而聯電股價隨後逆轉大漲，股價最高攻上6,400億元之上，與當時股價約248元、市值在6,440多億元的台達電十分逼近，逼下台達電第六大市值的企圖心強。 台積電、聯電翻紅強攻 台股飆破14,300點關卡 聯電行情看漲 野村喊目標價60元 (工商 ) #台達電 #聯電 #市值 #第六 #翻紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體價漲美光慘跳電 記憶體族群年底大反攻 04:092020/12/08 證券．權證 半導體撐腰 台股再寫新紀錄 04:092020/12/08 財經要聞 妹子驚見台積電男友「手機秘密」狂發抖：好奇心害死人 12:062020/12/08 社會 啖航太商機 系統電喜迎2021年 04:092020/12/08 證券．權證 《半導體》520 台積電多頭告白獻雙高 11:422020/12/08 財經 全球晶圓代工排名 聯電擠下格芯變三哥 04:092020/12/08 財經要聞 外資持股創高 市值近20兆元 04:092020/12/08 證券．權證 台積電飆上520元天價 台股又火爆直闖14323點新高 11:262020/12/08 財經 財經熱門新聞 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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