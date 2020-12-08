聯電（2303）8日股價稍做休息後再攻，一早拉回至48.55元，強勢守住5日線之上，不到11點時股價急拉翻紅大漲，至11點半時最高拉上51.7元，市值一度站上6,400億元，與8日股價下跌的台達電（2308）展開市值第六大爭霸戰。

聯電早盤拉回時，台達電股價最低也來到246元下跌4元，然而聯電股價隨後逆轉大漲，股價最高攻上6,400億元之上，與當時股價約248元、市值在6,440多億元的台達電十分逼近，逼下台達電第六大市值的企圖心強。

(工商 )