今天上午10時15分，海巡署接獲國搜中心通報，位於蘭嶼東方15浬處，有一艘賴比瑞亞籍「MARQUESSA」油船船艙突然失火，狀況危急，船上有24名船員受困船上。海巡署艦隊分署獲報，立刻調派臺東海巡隊10068艇及直屬船隊巡護一號前往救援，另增派10057艇先行調往協處，並同步成立應變中心。

快訊》蘭嶼外海油船大火濃煙直竄，24船員受困我展開海空大救援。(海巡署提供)

台東豐年機場的空勤總隊直升機，也在10點46分起飛前往吊掛，由於受困人數眾多，空軍海鷗直升機也在整備待命進行救援當中。

(中時新聞網)