快訊》蘭嶼外海油船大火濃煙直竄 24船員受困我展開海空大救援 11:512020/12/08 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘭嶼外海外籍油船大火濃煙直竄，24船員受困海巡與空勤總救援中。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午10時15分，海巡署接獲國搜中心通報，位於蘭嶼東方15浬處，有一艘賴比瑞亞籍「MARQUESSA」油船船艙突然失火，狀況危急，船上有24名船員受困船上。海巡署艦隊分署獲報，立刻調派臺東海巡隊10068艇及直屬船隊巡護一號前往救援，另增派10057艇先行調往協處，並同步成立應變中心。 快訊》蘭嶼外海油船大火濃煙直竄，24船員受困我展開海空大救援。(海巡署提供) 台東豐年機場的空勤總隊直升機，也在10點46分起飛前往吊掛，由於受困人數眾多，空軍海鷗直升機也在整備待命進行救援當中。 花蓮中橫墜車意外 1人受困警消搶救 殺死情敵打悲情牌稱921震災戶 法官判無期徒刑定讞 (中時新聞網) #油船大火 #蘭嶼外海 #24船員受困 #海巡 #空勤總隊救援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快訊》士林雙溪國小教室冒火濃煙直竄 警消撲滅無人傷 11:362020/11/21 社會 東翰輪貨船首航1個多月 駕駛室冒濃煙 12:322020/12/01 社會 太保春輝家具工廠傳火警 濃煙直竄天際 16:592020/11/29 社會 一氧化碳超標！重慶煤礦場拆除爆事故 18礦工罹難1人倖存 20:222020/12/05 兩岸 蘭嶼停航12天斷糧 海巡緊急運補 04:092020/12/07 地方新聞 古坑鬧區凌晨惡火延燒6建物 2消防員受傷 10:352020/11/23 社會 北部溼涼 低溫18度！北北基宜大雨特報 04:352020/12/08 生活 風浪過大 宜蘭一漁船擱淺4人平安獲救 10:352020/11/27 社會 桃園中壢窗簾工廠大火濃煙直竄 惡臭四溢民眾民眾叫苦 08:432020/12/01 社會 工程船大潭電廠外海擱淺 4人受困獲救 21:452020/11/21 社會 社會熱門新聞 快訊》蘭嶼外海油船大火濃煙直竄 24船員受困我展開海空大救援 - 社會 妹子驚見台積電男友「手機秘密」狂發抖：好奇心害死人 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 姊停車場爆頭慘死 雙胞胎妹追兇1年 高大成：死因恐不單純 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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