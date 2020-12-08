松果購物為搶攻年終最後一檔雙12，即日起攜手內衣品牌ladyme以及舒潔推出超級品牌日，祭出「女性內衣滿2000折200」﹑「舒潔衛生紙單品滿1212折100」及「滿699抽衛生紙5箱」，加碼於12/11 起刷樂天信用卡再賺最高$3000回饋，同時只要完成站上小遊戲即抽Apple watch，雙12當日深夜22:00更會加碼折價券，讓消費者年度一次搶便宜！

松果購物從關鍵字搜尋量觀察今年雙12的消費趨勢並整理出搜尋量Top 5。進一步分析發現，大多的消費者想在購物季入手的商品的第一名是小米的3C商品，像是小米手環5或是空氣淨化器等；因應手機旺季更帶動3C手機品類首次成為排行榜第二名，搜尋量較上周同期增加45%；今年疫情關係帶動Podcast與3C娛樂類商品排名快速竄升，如藍牙耳機及Switch皆有 35% 的搜尋量成長。其他搜尋量排行榜商品則以日用品﹑居家生活類以及保暖服飾。

松果購物公佈雙12十大消費趨勢 。（松果購物提供／黃慧雯台北傳真）

雙12購物節就要在這周六登場，松果購物於12/12當日00點、09點 ~ 23點每一整點推出年度話題趨勢商品2.1折起，當天晚上22:00更狂撒深夜限時折扣券，松果購物為延續雙12買氣，特別12/14至12/16祭出更多超殺整點特賣優惠，像是日本熱銷手工鍛造不沾老鐵鍋下殺2.1折﹑P&G 寶僑衣物芳香顆粒4折﹑12/11~12/16推薦舒潔頂級三層抽取衛生紙30包只要$499，加碼舒潔系列衛生紙消費滿1212元現折100元，滿699元加碼抽衛生紙5箱；此外，即日起刷國泰世華卡最高回饋$888﹑刷永豐卡享5%現金回饋，加碼於12/11 起刷樂天信用卡再賺最高$3000回饋，完成小遊戲任務即抽Apple Watch。

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