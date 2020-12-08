總統蔡英文520連任後，執政將屆半年。資深媒體人李艷秋細數蔡政府這段時期的施政表現，狠酸：「其實沒什麼大問題，只是邏輯有問題」！

李艷秋今在臉書發文表示，「蔡政府執政，其實沒什麼大問題，只是邏輯有問題」。李艷秋舉例：

1.外銷無毒的台灣豬，進口有毒的美豬。

2.怕核災不准蓋核四，卻要進口核災區的食品。

3.蔡英文說進口美國萊豬，是給民眾多一個選擇，不一定要吃，同理，毒品也該開放啊！

4.衛福部長陳時中說美國萊豬吃幾輩子也沒事，但台灣豬禁用萊劑。

5.美大選後和美國川普政府簽MOU合作備忘錄，但明年就職的總統叫拜登。

6.台灣周邊15個國家加入全球最大自由貿易區RCEP，蔡政府說影響有限，卻緊急召集五大受衝擊產業開會，包括石化、鋼鐵、車輛、塑膠、紡織。

7.反中抗中是國策，但對大陸8月份出口，佔總額46.39%，創下歷史新高

8.1至8月，兩岸貿易額4.76兆，台灣出口大陸3.63兆。蔡總統說，現在是台灣20年來經濟最好的時刻，其實是依賴對岸最深的時刻。

9.監察院長陳菊說，蔡總統沒有內閣改組的意念，陳菊現在是監察院長。

10.管理4兆勞動基金的人涉嫌炒股，從104—108年都被檢舉卻從沒查辦，這次因每年抽籤查核被調查才發現，勞委會卻說他們是主動發現，主動送辦。

「如果你一直對蔡政府的施政覺得困惑，現在知道原因了吧？」李艷秋狠酸，是因為你的邏輯跟他們不一樣，官大學問大，鼻孔哼出的氣都像颱風，小民還是自我檢討，趕緊修正自己錯亂的邏輯思維，免得蔡總統又不高興的說：「我們在往進步價值前進的時候，社會大眾沒跟上」！

(中時新聞網)