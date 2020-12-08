美國總統當選人拜登日前接受紐約時報專訪，表示在美國國內環境強化前不會跟任何國家簽署新的貿易協議，經濟部長王美花受訪稱「拜登有他國內的問題，我們要將心比心」。國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文質疑，蔡政府寧可對拜登將心比心，為什麼不對多數不願意吃瘦肉精豬肉的台灣人民將心比心？

呂謦煒質疑，這明擺著是熱臉貼冷屁股，民進黨政府卻還大言不慚，台灣人民儘管希望能在國際間有更寬廣的舞台，但絕對不希望是以自己的健康作為犧牲。開放瘦肉精豬肉進口，我們就沒有國內問題嗎？蔡英文政府覺得美國政府處理國內問題重要，那麼中華民國自己的國內問題就不重要？

呂謦煒表示，何況，就如美國準總統拜登受訪時說的，他明擺著短期內不會跟台灣簽經貿協定。實際上，美國政府之前說支持台灣參加不必以國家身分參與的國際組織，最後我們不也是連加入都沒加入？這不是口惠而實不至，不然是什麼？開放瘦肉精豬肉，讓全體人民飲食陷入食安風險就算了，連一點交換到的好處都沒有，真讓人懷疑蔡英文真是「談判專家」嗎？

呂謦煒痛批，蔡英文政府不僅力推瘦肉精豬肉，還罔顧民主決策程序，沒有公民參與，立法院更是連討論都不給討論，直接就要強硬用人數優勢輾壓表決。為什麼明明權力是由台灣人民所賦予的中華民國總統，卻寧可為美國人考慮，而不為台灣人考慮？難道要蔡英文政府承認決策錯誤這麼難嗎？蔡英文政府的面子比起全體人民的裡子還要重要嗎？

(中時 )