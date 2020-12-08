情侶間交往難免好奇想看另一半的手機內容，但一名女網發文表示，某天好奇心作崇，打開男友的手機看到了一堆「不該看的」內容，包括色情業傳來的交易「報價」、交友軟體在找包養對象「夜晚需要陪伴，一個月願意花$$$$」，讓她當下嚇得直發抖，後悔直呼「好奇心害死人」，此文引起網友熱議。

這名女網友在臉書社團《Dcard》上發文表示，她與台積電工程師男友交往9個月，對方大她7歲，交往至今從沒要求看男友手機，因為男友不擅長應付女生，工作又忙，從來沒懷疑過他。

可是某天男友用手機看影片看到睡著，本來只想幫男友關掉手機，結果好奇心害死人，看到一堆不該看的東西，有交友軟體、Line的奇怪照片、一堆色情交易的對方報價，還有交友軟體自我介紹找包養對象「因工作忙碌，夜晚需要陪伴，一個月願意花$$$$」。

原PO看後問男友，對方卻很鎮定澄清說沒那個膽，自己真的沒做過，說得好像是誤會他了，但當下聽完腦袋一片空白「我們是以結婚為前提交往，也已經見過父母了，我到現在還是無法相信看到這些」。她崩潰的在文末向網友求助「真的有空搞這些嗎，我哭不出來，只是人一直發抖」。

貼文一出引起熱議「色情交易簡訊我也收到一堆」、「沒事就不要看對方手機，出事了對彼此都不好」、「有秘密的人真的滿可怕」、「你已經沒辦法信任他了，放手吧」、「分吧，你該慶幸你在結婚前看到這些」、「我是過來人，男人的嘴騙人的鬼，再累都能亂搞」。

(中時新聞網)