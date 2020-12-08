台灣樂山協會24名登山人員，4日前往尖石鄉芝生毛台山登山，董姓領隊6日發現帶錯路迷失方向後，於FB發布求救訊號，消防局第二大隊接獲通報，集結山搜人員歷經17個小時尋獲及平安送至登山口，這是今年新竹縣第25起山難事件。

消防局指出，該登山的路線規畫是由芝生毛台山東側下切寬稜線，後下切至泰崗溪回程，但在下切點找不到合適位置便往北繞路而迷失。

消防局第二大隊6日上午接獲獲報後，由小隊長馬明義率7名山域搜救隊人員，攜帶搜救裝備、照明燈具、繩等裝備前往救援，中午12時35分抵達芝生毛台山登山口，整裝後前往董姓領隊回報迷失地點的座標。

因沿途搜救路線陡峭，且需渡溪，增加搜救人員搜救難度，到下午5時許尋獲迷失登山社24名人員，並確認人員均平安，但有部分人員體力不支，稍事休息後，搜救人員護送24人緩慢下山，並沿途架設繩索確保安全，8日凌晨4時許，安全護送至登山口，搜救任務執行歷經17小時。

消防局表示，今年新竹縣山區目前共發生25起山難事故，竹縣山域特色為2千多公尺的中級山，環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑，造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。

消防局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備，如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源，並要建立登山基本常識，1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、千萬不要任意下切溪谷。3、登山要結伴而行千萬不要落單。4、手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境。做好萬全準備，才能增進登山安全。

(中時 )