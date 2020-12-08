以大數據分析聞名的軟體公司Palantir周一股價飆升逾21%，收在28.94美元。此前彭博報導，該公司贏得美國食品與藥品監督管理局（FDA）一項為期3年的合約。

報導指出，這項合約的價值達4440萬美元，主要內容為支援藥物審查與調查工作。

Palantir由技術投資人Peter Thiel與Joe Lonsdale、執行長Alex Karp等人於2003年共同創立，主要為政府機構與大型企業提供數據分析軟體與服務。不過，政府業務占Palantir營收一半以上，這部業務收入在上一季達到1.63億美元。

該公司11月宣布，最近於第三季簽下的合約，包括一項與美國陸軍簽訂的9100萬美元合約、與美國國家衛生研究院簽訂的3600萬美元合約，以及與一家航太業客戶續約，金額達3億美元。

自今年9月30日上市以來，Palantir股價已飆漲近200%。

(時報資訊)