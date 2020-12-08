第十三屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會7日落幕，台灣業者今年以寄送展品、雲端展示等方式，將台灣文創產品面向大陸展銷，再次博得好評；不管是布袋戲IP或者家用品創意化，均獲得參觀者肯定。

今年廈門文博會在廈門會展中心舉行，分為4大專業版場和14個主題展區，展場面積達6.8萬平方公尺，兩岸近千家展商參加。限於疫情，以雲會展、在陸台商台企、台灣企業寄送展品至大陸由大陸工作人員安排布展陳列等形式為主。

台灣霹靂布袋戲在大陸也有眾多粉絲。（主辦單位提供）

廈門文博會的文創設計展，充滿兩岸特色。（主辦單位提供）

德國紅點設計也在廈門文博會設有專區。（主辦單位提供）

線下設立台灣生活館、台灣潮趣嘉年華，集合法藍瓷、春稻等台灣知名品牌，展示台灣本土工藝傳承與創新；台灣工藝研究發展中心第八度以「台灣頂級工藝館」參與，共有鹿港窯、圓山窯、千秋陶坊、微宇天目等12家工藝商家。

同時首次引入音樂人李宗盛在大陸合作設立的工作室茶之路，展出李宗儒、葉文等台灣陶藝家作品；廈門青年造像家蔣晟，則展出與台灣琉璃工坊tittot琉園合作的琉璃造像作品。

線上台灣展商有365家，包括共生島新媒體藝術美育、華瀚文創科技等企業，展現台灣展商在數位創新的新面貌。

此外，台灣一口吃烏魚子、閩南朝天宮文創、台灣新齋堂等60多家涵蓋文創、伴手禮、茶文化、傳統手工藝、文化出版物等領域的企業與同程、阿里、銀聯等大陸頭部文旅app、頭部直播電商、頭部金融機構就行銷創新、直播帶貨、區域拓展等方面，擬合作對接，促進兩岸經濟友好往來。

另有兩岸網紅主播大賽，100名兩岸青年投身電商直播新業態，為文博會展商帶貨，展現在陸台青融入新形勢下經濟發展的另外一面。

(中時 )