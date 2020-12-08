青山宮繞境噪音惹怒附近居民，不少人跑到青山宮的Google評論區刷負評，導致評分一度掉到3.6分。（圖／翻攝自Google）

艋舺青山宮遶境因凌晨施放鞭炮煙火，嚴重干擾居民休息，引發民眾怒氣，憤怒的網友昨也湧入「艋舺青山宮」的Google評論區怒刷一星負評，將評分洗到剩下3.6分，但一名網友今早意外發現青山宮的評分上升到4.4分，且負評都不見了，引發網友熱議。

一名網友今早在PTT上發文指出，青山宮的Google評價仍維持高分，且評論之間的時間差距非常大，可見中間的評論完全被刪除了，讓他忍不住質疑：「Google的評論是可以刪掉的嗎？」引發網友熱議，「這就是神靈的力量」、「是要人重新評論嗎」、「短時間大量評價容易被刪」。

對此，有網友解答說，這是「防出征演算法」，「這種灌水式的評論Google好像本來就不會反應」、「不就防洗機制」、「現在Google會刪這種短時間負評」、「店家無法自行刪除，這是系統判斷有問題啦」、「短時間大量負評，系統會偵測吧！」

針對噪音擾民一事，青山宮也道歉並提出3點具體改善方向，包括危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮、控管煙火及鞭炮施放時間，未來將以此原則與各家紅壇溝通，並善盡活動管理的責任。

(中時新聞網)