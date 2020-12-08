據《大聯盟官網》報導，大聯盟辦公室今（8）日已接受日職讀賣巨人隊投手菅野智之的入札申請，並通知30支球團，今晚10點起至明年1月8日晚上7點截止，可以直接與菅野的經紀人談合約，如果這一個月內談不成，菅野仍可留在巨人隊。以目前的態勢來看，大聯盟很歡迎菅野加入，巨人隊當然希望他留隊效力。

大聯盟官網提到，2017年經典賽美國、日本隊在道奇球場交手，菅野智之先發6局無自責分，表現奇佳，並且連莊2017、18年澤村賞，大聯盟認為他可以成為另一個田中將大。目前已有教士隊、洋基隊有興趣，最近又加入洋基的世仇紅襪隊，使得菅野的行情看漲。

菅野智之的速球平均低於93哩，但他的控球理想，也會投滑球、曲球、指叉球，並且能夠加以搭配混合，有效迷惑打者。過去巨人隊並不希望旗下球員轉戰大聯盟，但去年山口俊投效藍鳥隊，今年又同意菅野入札，態度已有轉變。

菅野智之則表示，很感謝巨人球團協助他轉戰大聯盟，但美國新冠肺炎疫情仍十分嚴重，明年大聯盟球季能否恢復正常，也讓他感到猶豫，他一直在和經紀人協商此事，雖然大聯盟已接受其入札，並不代表明年他就一定會去大聯盟。按規定，如果談成，菅野的合約總值不到2500萬美元，巨人隊可獲20％入札金回饋，5000萬以下是17.5％，逾5000萬則為15％。

菅野智之今年戰績14勝2敗、自責分率1.97，日職一軍8年都在巨人隊，戰績101勝49敗、自責分率2.32，投球成績有目共睹。

(中時 )