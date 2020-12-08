新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，也入侵到演藝圈，繼南韓女歌手請夏確診後，美國好萊塢再傳星友中鏢，克莉絲汀史都華（Kristen Jaymes Stewart）被同片女星爆料曾染疫。

根據外媒報導，與克莉絲汀合作新電影《求婚好意外》（Happiest Season）的奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）近日接受史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）的訪問，提到今年2月在匹茲堡拍攝，克莉絲汀就已經得到新冠肺炎，但大家都對這個病毒不在意，甚至帶有嘲笑的心態，並沒有放在心上，結果片場很多人生病，所幸奧布瑞未染疫。

克莉絲汀被爆得新冠肺炎，但本人尚未出面說明。（圖／達志）

對此，克莉絲汀本人尚未出面發聲，沒有證實或否認，但已經引起美國網友的熱議，傳開到全球。

克莉絲汀出道以來，雙性戀的情史始終受到鎂光燈追逐，她近日在《求婚好意外》與麥坎西戴維斯首度搭檔成CP，她興奮地表示：「「艾比這個角色非我莫屬，如果我沒接成，我一定會嫉妒死拿到這個角色的人！」她的螢幕形象一向走帥氣路線，但在電影中卻展現驚人的搞笑功力，讓觀眾眼睛一亮。

(中時新聞網)