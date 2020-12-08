台鐵瑞芳至猴硐段邊坡滑動持續搶修中，8日已經可見多支鋼軌樁，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳表示，目前邊坡逐漸穩定，正在施打第二階鋼軌樁，並使用1台抽水機將工區多餘積水排除，但土石含水量仍偏高，會再研擬辦法改善，此外，土石暫置場目前改在雙溪、貢寮間，將有效加速土石清運時間。

李建勳表示，8日晚上7點已經在猴硐端上方邊坡施打76支鋼軌樁，目前邊坡逐漸穩定，沒有再出現大規模滑動情形，目前正在施打第二階鋼軌樁，他強調，穩定邊坡有很多做法，會使用鋼軌樁施做是因雨量超出規範，許多工程無法因應，加上台鐵局自有鋼軌，材料取得方便、貨源充足，能解省許多施工期程。

目前邊坡逐漸穩定，正在施打第二階鋼軌樁，並使用1台抽水機將工區多餘積水排除。（陳彩玲攝）

至於土石清運方面，李建勳說，台鐵局長張政源8日帶隊會勘，已將暫置場由頭城基地往前推移到雙溪、貢寮間，加速土石清運時間，而搶修至今已運出151台石斗車，清除3020立方公尺土石，猴硐端目前有60台石斗車協助清運。

李建勳指出，現階段在土石清運部分看起來進度較為緩慢，除了克服豪雨、含水量過高問題外，當時是在悲觀條件下判斷，有1萬立方公尺土石需要清除，但現在邊坡逐漸穩定，土石量可以下修，切確數量會邀請專業單位一同討論，目前仍在評估中。

此外，李建勳表示，工區內有多餘積水仍是最大問題點，已經使用1台抽水機，將水排入基隆河，但因大雨不斷，土石含水量還是偏高，會再研擬出其他辦法解決，他也懷疑除了瑞芳、猴硐端外，中間處還有出水，只是水量較低，若未來集水區水量增多，將啟動第2台抽水機，目前1台足以應付，若過度將水抽乾，會導致機具設備空轉損壞。

(中時 )