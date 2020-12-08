苗栗縣青年店家藉由「好好食飯」平台，端出在地特色料理，好看又好吃。（巫靜婷攝）

苗栗縣青年店家藉由「好好食飯」平台，端出在地特色料理，好看又好吃。（巫靜婷攝）

苗栗縣青年店家藉由「好好食飯」平台，端出在地特色料理，好看又好吃。（巫靜婷攝）

「好好食飯」今年最終場來到苗栗縣大湖鄉薑蔴園，雖然入夜後氣溫驟降、雲霧繚繞，體驗民眾仍熱情參與戶外餐桌饗宴。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府獲客委會補助推廣「好好食飯」品牌，匯集縣內青年店家端出好料，透過讓青年團隊實際操作戶外餐桌服務，讓青年構思開闢新型商業市場可能。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌7日到新美休閒農場，體驗乘坐草莓車採草莓，大力宣傳草莓觀光。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府勞青處爭取客委會後生添手團計畫，推動「好好食飯」餐桌品牌，今年舉辦6場次示範活動，從大湖為起點擴展至西湖、公館、後龍等地，最後一場次來到大湖薑麻園，苗栗青創店家端上一道道特色料理，透過實際操作「好好食飯」戶外餐桌服務，構思開闢新型商業市場可能。

好好食飯今年最終場回到薑麻園，正好碰上草莓產季，苗栗縣長徐耀昌7日到大湖開直播行銷草莓觀光，也上山體驗戶外餐桌農遊饗宴。薑麻園入夜後氣溫驟降、霧氣濃厚，體驗民眾笑說「像在仙境裡吃飯，難得的回憶！」，青創店家在操作戶外餐桌時，也思考如何讓現有產業換種營運方式創造商業效益。

參與好好食飯的青年店家有橘二代、二妹鹽焗雞、樂仙米農、盛菓甜室、金豐玉漿，秉持三好精神「好環境、好食材、好關係」，端出色香味俱全的在地特色料理，不過對於未來是否實際投入成本自行營運戶外餐桌，有些青農很樂觀，有些店家則表示觀望。

返鄉青農謝添燊表示，傳統農業轉型耗費人力物力，之前他完全從農，後來開了露營區，希望讓果園慢慢轉型，觀摩「好好食飯」能夠評估自己能做到什麼程度。不過他也坦言，農民沒有餐飲經驗，念及食安，要做戶外餐桌條件蠻苛刻的，疫情期間大環境不佳，現階段會先提升營地及果園品質。

橘二代創辦人黃文詣分析，經營餐桌系統確實複雜，很花時間及人力，若沒有團隊，青年店家自行操作太困難，目前除了休閒農業區有戶外餐桌服務，青年團隊「返青富民聯盟」也有提供。他表示，未來若延續好好食飯，在自己的果園做，他傾向改變匯集廚藝團隊的操作模式，由小農自己做菜。

(中時 )