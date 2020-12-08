女星楊繡惠出道多年，上節目幽默又超敢講，深得大家喜愛，而今年已經55歲的她，雖然外型保持得相當好，但還是小姑獨處，粉絲也相當關心她的感情事，直到今年7月，楊繡惠爆出跟演出《濟公》走紅的男星陳文山走得近，秘煲相差3歲的「姊弟戀」，今天她終於曝光真相，還被身旁的謝麗金揭底，說楊繡惠的男友另有其人。

楊繡惠終結單身了嗎？！，她7月時被爆跟小3歲的陳文山交往，且雙方已經秘戀2年，男方對楊繡惠呵護備至，總不辭辛勞溫馨接送，據《自由時報》報導，對此，楊繡惠現身錄影鬆口回應，大讚陳文山人真的很好，但對所有人都一樣，並非獨厚她。

楊繡惠解釋，自己住三重，而陳文山住樹林，「就這樣一條線很順啊！」，而且她喝酒但陳文山不喝，所以總會拜託陳文山來載她回家，認兩人因此變得很熟，但並不是交往的關係。

楊繡惠一否認完跟陳文山的戀情，竟馬上被一旁的友人謝麗金爆料，說她其實是在跟馬國賢交往，而其實楊繡惠之前在節目上說過，桃花一直都有「要看我要不要」，被問說小很多歲的來追，她能不能接受？楊繡惠則機警表示男人大多會騙她錢，所以不要，但如今已轉念，只想跟嫩男來往，希望找到一拍即合的小男友，還誇下海口「一次來5個我都OK」。

(中時新聞網)