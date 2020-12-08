台灣投手陳偉殷在離開大聯盟後今年轉戰日職，加入羅德隊例行賽先發4場都繳出優質先發，但援護率只有0.64，隊友沒打進分數成為他本季0勝3敗的主因，今日隊友陳冠宇參加富邦U18開賽記者會，透露他也想不透這奇特現象，還爆料隊友們也感到很抱歉，野手們賽後都找陳偉殷道歉。

陳偉殷過去在中日龍時期就有這種「壓制對手也壓制自家打線」的奇特魔咒，先發的援護率特別低，陳冠宇表示，「以前不太知道前輩在中日龍的處境，但在現場遇到這種事情真的想不透，為什麼前輩投這麼好，卻沒辦法得分來支援他？」

先前日媒曾經報導，陳偉殷重返日職後屢屢繳出好投，但卻因為隊友沒得分而苦吞敗投，連監督井口資仁都向陳偉殷道歉，但其實不只有監督，連隊友都對陳偉殷很不好意思，陳冠宇說，「不只是監督，真的是每一個人都來道歉，『陳桑，真的很不好意思，我們沒打回分數，下一場一定會盡力幫助你。』」

不過陳冠宇笑說4場過去後隊友還是沒能幫陳偉殷拿勝投，反而自己比較幸運一點，默默拿到1勝，「第一次看到也覺得很奇特，怎麼有這種奇景在我們面前出現。」

陳冠宇首次與陳偉殷同隊，期間化身成為小粉絲，多次在個人粉絲專頁上表達自己很開心能與偶像陳偉殷一起練球、比賽，向他挖寶是他本季最大收穫，「雖然只有短短2個月，但有一起練習的時候會特別興奮，每天從他身上學到不同東西。」

陳冠宇透露從陳偉殷身上得到的建議已經寫滿了備忘錄，未來遇到低潮一定會拿出來複習，雖然日媒已經報導阪神虎提出相當優渥的條件希望陳偉殷加盟，不過陳冠宇還是希望兩人能繼續同隊，「很謝謝也感到幸運，真的很希望還能再同隊一年。」

(中時 )