萊豬爭議還未平息，現又傳出核食可能解禁，駐日代表謝長廷日前返台時針對此議題與政府高層討論，衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮坦言有和謝長廷碰面。行政院長蘇貞昌先前受訪時表示，沒有和謝長廷討論也沒有碰面，今（8）日再被追問此事重申並不知情，並說：兩位部長都沒有向我報告。

謝長廷6日在臉書指出，此次回台有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但沒有見到行政院長。蘇貞昌日前受訪時也說，兩人沒有討論、也沒有碰面。

國民黨立委費鴻泰（右）質詢行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

今日蘇貞昌赴立院，面對國民黨立委費鴻泰質詢時再度強調，沒有和謝長廷見面，也沒談過核食問題。費鴻泰追問，大陸目前有沒有開放核食？蘇貞昌答沒有，費鴻泰再問，那為什麼我們要急著開放？蘇貞昌則說「我們沒有阿。」

此外，國民黨立委呂玉玲質詢時問，政院是不是贊成解禁核食？蘇貞昌表示，行政院沒有在處理這個事，行政院有很多事情在處理，但日本核食這件事並不是政院正在處理的事情。

呂玉玲問陳時中、吳釗燮，是否與謝長廷談及核食。陳時中坦言，兩人有見面也有提到核食，大概是在講日本政壇的風向，但當天談論的重點不在此。吳釗燮則說，有見到謝長廷，僅簡單提到、交換意見。

呂玉玲追問蘇貞昌，如果沒見到謝長廷，兩人也沒有通話嗎？蘇貞昌說，沒有跟謝長廷通電話。至於陳時中與吳釗燮是否有報告與謝長廷談過核食，蘇貞昌則回答沒有，因為他們現在就沒在談日本核食的事情。

(中時新聞網)