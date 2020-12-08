大新竹地區民眾購買力超狂！新竹SOGO周年慶7日晚間圓滿落幕，12天創下超過17億營收、並有50萬人次來客，營業額超過千萬的櫃位就有40家，對比去年有2位數成長，再破開店新高。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，周年慶12天家電業種成長超過2成，超熱銷的手持吸塵器今年賣破上千台；待在家中時間增加，讓民眾對生活品質的要求更上一層，中高價位床墊賣出450床、按摩椅和咖啡機也熱賣200台以上，比去年成長5成。另，室內擴香等香氛精油商品也十分熱銷，業績提升近2成。

許多新人因疫情影響，將婚禮延期至年底，今年新竹SOGO周年慶婚戒買氣也有明顯增長，業者統計光是對戒就售出200對以上，30至50分鑽戒尤其熱賣；婚嫁需求使少紳西服也受惠脫穎而出，成長近1成。

而疫後嬰兒潮，則帶動孕媽咪和育嬰用品需求，光是新手爸媽必備的嬰兒推車即銷售突破500台，汽車安全座椅今年也賣破900台，對比去年業績成長高達6成，堪稱台灣之最。

美麗商機鞏固每年周年慶近半營收，擁有桃竹苗品牌最齊全美妝聖殿的新竹SOGO，今年化妝品持續帶頭衝業績，營收超過4億，各品牌明星商品賣到缺貨，今年話題性超高的「LANCOME小黑瓶」、「Estee Lauder小棕瓶」、「Kiehls金盞花植物精華化妝水」、「IPSA流金水」皆賣破2500瓶，長青熱門商品「SKII青春露」今年更熱銷超過3000瓶，女性內在美也狂銷4萬件，成長1成以上。

(中時 )