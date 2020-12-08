為解決同類特材價格不一的問題，健保署7月訂定8大類特材極端值，並在9月1日上路。醫療改革基金會分析發現，新制上路2個月後，8大類特材均有品項藉機漲價，調漲的特材達531項，其中過半是將價格趨近極端值，更有1款人工髖關節從1萬1960元漲到4萬2200元。

健保署6月針對8大類自付差額特材訂定收費上限，引發醫界反彈，最終宣布暫緩。經與醫學會討論，健保署7月24日公布改訂極端值，醫院若收費超標會要求降價，9月1日正式上路。

為避免收費較低特材藉機漲價，健保署原承諾在比價網公布漲價歷程供民眾參考，但隨後卻又反悔。今年11月，醫改會分析發現，8大類特材均有品項漲價，在1萬多個品項中，計有531個品項漲價，其中54％將價格提高至極端值或趨近極端值，54％當中又有3分之2直接漲到極端值，3分之1趨近極端值，甚至有一款醫學中心的人工髖關節從1萬1960元漲到4萬2200，漲幅高達252％。

醫改會董事長劉淑瓊表示，健保署應該說清楚、講明白，到底訂定極端值起了什麼作用。政府當初納管的目的是不讓民眾多花冤枉錢，要減輕民眾負擔，但新制上路後卻有部分特材漲多跌少，像是生物組織心臟瓣膜有29個品項調漲，14個品項調降，國人使用率第2高的冠狀動脈塗藥支架則有39個品項調漲，36個品項調降。除了需求患者增加負擔外，民眾也可能未蒙其利，先受其害。

醫改會執行長王梅影表示，比價網的功能不應只著重在價錢比較，而是要給民眾更多資訊，例如漲價的歷程和原因、自付差額特材和健保醫材、自費醫材的差別在哪裡等，保障民眾知情權。

(中時 )