「老伴，你怎麼啦？」老太太與老先生說著話，突然老先生用手撐著頭，反應有點異常。

「剛剛眼前黑矇一片，頭暈暈的。最近爾偶會這樣。可能只是用眼過度，或是最近比較疲勞吧！」老先生回過神回答。

「會不會是中風前兆啊？趕快去醫院檢查看看！」老太太警覺地說。

臺中榮民總醫院介入性腦血管外科主任崔源生醫師表示，「有許多患者認為暈眩、眼睛黑矇是過度疲勞或眼睛不好所造成而拖延就醫；其實主因是頸動脈狹窄，而眼動脈是頸動脈的分支之一，當頸動脈變得狹窄、血流減少，最常以眼睛黑曚來表現。」

頸動脈狹窄造成中風？兩者關係密切，當身體出現這些症狀時，務必提高警覺。(圖/照護線上提供)

頸動脈狹窄造成中風？兩者關係密切

崔源生醫師解釋，頸動脈是負責供應頭頸部血液最主要的動脈，在我們頸部的兩側各有一條頸動脈。若是因為斑塊鈣化堆積在頸動脈血管內，就像水管堵塞一樣，水流量減少如同血流量減少，使得腦部無法獲得足量的含氧血供應，只要短短幾分鐘，腦細胞就會缺氧壞死，這就是所謂的「缺血性中風」。

你是頸動脈狹窄高風險族群嗎？

「頸動脈狹窄與動脈粥狀硬化有顯著關聯，因此年紀是一個很重要的因素，通常頸動脈狹窄的患者年紀都在60歲以上。」崔源生主任說明：「另外，男性佔了頸動脈狹窄患者約八成的比率，因為女性荷爾蒙能對血管內皮細胞提供一些保護作用，讓女性較不容易產生血管粥狀硬化。」

高血壓、高血糖、高血脂問題的患者，比較容易罹患頸動脈狹窄，因為高血壓對血管造成過大的壓力，血管較容易受傷；高血糖則會弱化身體代謝脂肪的能力；高血脂患者往往有更多膽固醇聚集成斑塊，這些都增加血管粥狀硬化及狹窄的可能性。抽菸亦是非常值得注意的危險因子，香菸裡的有害物質會傷害血管內層組織，使血管問題更加惡化。

還有一類患者因為罹患頭頸部癌症，接受大劑量的放射治療，進而導致頸部血管的狹窄。先天性遺傳疾病也可能會增加血管病變的機會。

頸動脈超音波檢查 方便且安全

崔源生醫師指出，頸動脈超音波、電腦斷層、核磁共振等影像學檢查可以檢驗出是否有頸動脈狹窄。其中，頸部超音波是最方便、實用的篩檢工具，因為不具侵入性，也沒有放射線，可以每年固定篩檢。

接受超音波檢查之後，若是發現有頸動脈狹窄的可能，建議需要進一步接受電腦斷層或核磁共振檢查，了解血管狹窄的程度，並看看是否已有腦中風的跡象。在考慮進行治療時，還會安排血管攝影。

治療頸動脈狹窄 提前預防中風發生

當頸動脈狹窄程度超過60%，且有頸動脈狹窄造成的視力黑矇、暈眩等症狀；或沒有症狀但頸動脈狹窄超過70%，可以選擇傳統內膜剝離手術或微創頸動脈支架進行治療，預防中風的發生。

透過治療頸動脈狹窄，能提前預防中風發生。(圖/照護線上提供)

內膜剝離術是國際上治療頸動脈狹窄的主要方式，外科醫師利用一個頸部的切口找到頸動脈，切開頸動脈，移除堆積於頸動脈的斑塊後再縫合血管。

至於微創頸動脈支架的原理就與心臟的冠狀動脈支架非常類似，醫師從患者鼠蹊部放入導線，一路延伸到頸動脈，直到導線穿過頸動脈狹窄的地方，再順著導線展開頸動脈支架，接著可以用氣球做局部擴張，將斑塊撐開，回復頸動脈的血流暢通。

「微創頸動脈支架治療時間短，約半小時到一小時，且不需麻醉，在患者清醒的狀況下施行，對年紀大的患者來說較能負荷。」崔源生主任解釋。

放置頸動脈支架 配合保護裝置

在放置支架時，為了預防在操作過程中的血塊掉落，醫師會運用更精細的導管設計。其中一種方法稱為「遠端濾網」，是在導管的遠端打開一個網孔很密的保護傘，讓血液流得過去，但是當斑塊剝落掉下，這個遠端濾網就能及時攔截，不讓剝落的斑塊往大腦流過去。待頸動脈支架操作完畢後，再回收遠端濾網即可。

微創頸動脈支架也是治療的選項之一。(圖/照護線上提供)

另外一種保護設計是「頸動脈近端防護氣球裝置」，在頸動脈近端展開氣球，能夠暫時堵住血流，當血流暫停，再將頸動脈支架展開，此時如有脫落的斑塊不會隨著血液漂流而引發中風；待頸動脈支架操作完畢後可吸出少量血液及脫落的斑塊，再將防護氣球裝置消氣放掉，讓血流恢復流動。

頸動脈超音波檢查 及早發現及早治療

「如果本身不具有危險因子，可以在60歲之後每年固定進行頸動脈超音波篩檢。」崔源生主任一再提醒：「如果本身有三高、又有抽菸習慣，建議從50歲就開始接受頸動脈超音波檢查，看看是否有頸動脈狹窄的狀況；若曾出現眼睛黑曚、視力模糊、暈眩等症狀，要盡快就醫，才能及早治療，降低中風的機率。」(編輯梁惠明)

(中時新聞網)