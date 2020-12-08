臉書外國男友3句哈妮 她險遭詐70萬

阿姨，他真的不想努力了，但阿姨們醒醒好嗎？通通都是詐騙老哏，民眾卻仍前仆後繼的受騙上當！彰化分局7日接獲中國信託彰化分行，指有40歲女客戶欲匯款2.5萬元美金給外國男友，趕緊出動正妹女警到場耐心宣導勸導，讓女子打消匯款念頭，及時保住女子70多萬元的積蓄。

7日中午，王姓女子至銀行辦理臨櫃轉帳匯款，行員主動詢問用途，王女說是要匯給國外男友，但帳戶卻非男友本人所擁有；加上匯款金額換算台幣高達70.5萬元，不是小數目，女行員們立即通報請民族路派出所員警到場。

王女出示手機供警方查證，澳洲男友仍不斷傳訊息灌迷湯，一連3句honey叫王女蜜糖、甜心，攻勢猛烈。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

另名男子一邊講電話一邊到超商操作ATM，幸好超商店員察覺有異，立刻通報警方到場勸阻。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

經員警關心詢問，王女表示與澳洲的攝影師男友已經認識半年多，透過臉書維繫彼此從未見過面，近日男友購買大批攝影器材，要從日本運至澳洲，但中途卻卡在印尼海關遭到攔截，盼王女匯款幫助他讓器材順利通關。

由於警方和銀行查證後，發現王女提供的渣打銀行帳戶為一名台灣本地失聯的菲律賓移工所有，認定應屬假交友真詐騙案件，男警仔細對王女分析案情，宣導詐騙手法，女警則坐下來面對王女懇談，讓王女驚覺詐騙，雖感到一絲遺憾，但終於打消匯款念頭。

根據王女出示給警方的手機通訊軟體對話紀錄，自稱澳洲攝影師的男網友Gong Yoo，在王女到銀行匯款時仍持續灌迷湯，王女說她正等著行員幫她確認帳戶，外國男友一連3句Honey哈妮，祈求上帝保佑一切順利、雙膝跪地祈禱匯款順利，還不斷感謝王女，強調3周後一定歸還全部款項，如果這筆錢立刻會進戶頭，急需幫幫忙的他真的會很高興。

彰化警方私下指出，詐騙案件層出不窮，但詐騙手法並沒有太多翻新，通通都是老哏老套句，調侃詐騙集團缺編劇人才，可惜一般大眾警覺性不夠，仍經常急著照著對方劇本演，因而受騙上當。

警方指，近日也有游男遭詐騙電話告至重機貸款設定錯誤，邊講電話邊操作超商的ATM，另外陳男則為女網友一邊講電話一邊到超商購買遊戲點數卡，所幸兩家超商店員察覺可疑，主動上前關心且立即通報警方到場攔阻，讓兩名男子免於失金。為了鼓勵各金融機構及超商店員協助民眾攔阻詐騙，對成功攔阻詐騙相關人員將予以公開表揚鼓勵，期許能充分運用警民合作，減少民眾遭詐案件發生。

(中時 )