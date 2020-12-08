功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠市況需求暢旺，2020年11月營收動能增溫、「雙升」至3.41億元，改寫歷史第3高。法人看好第四季營運可望持穩高檔，加上匯損干擾程度有望降低，預期可帶動獲利表現回升。

捷敏股價自11月起緩步向上，今（8）日開高後量增大漲6.11％至66元，創6月中旬以來5個月高點，截至11點50分維持近5％漲幅，領漲封測族群，累計11月迄今已上漲19.57％。

捷敏公布11月自結合併營收達3.41億元，較10月3.24億元成長5.33％、較去年同期2.88億元成長18.41％，創同期新高、亦創歷史第3高。累計前11月合併營收34.03億元，較去年同期31.54億元成長7.89％，續創同期新高。

捷敏受新冠肺炎疫情延後復工影響，今年首季獲利降至近3年低點，但復工順利帶動第二季營運強勁反彈、獲利改寫次高。第三季雖因新台幣強升造成匯損增加，致使獲利下滑1成，但象徵本業獲利能力的營益率續「雙升」創歷史第3高，本業營運表現暢旺。

累計捷敏前三季合併營收27.37億元、年增6.3％，改寫同期新高。毛利率32.2％、營益率24.37％，雙創僅次於2017年的同期次高。惟因匯損致使業外顯著由盈轉虧，拖累稅後淨利5.04億元、小減1.44％，每股盈餘（EPS）3.91元，仍創同期第3高。

捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為主成長動能。法人認為，由於市況需求暢旺，預期捷敏第四季營收可持穩高檔，配合匯損干擾程度降低，可望帶動獲利表現回升。

(時報資訊)