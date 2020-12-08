散熱零組件廠—安力-KY(5223)11月合併營收為2.18億元，月增11.79%，為單月歷史次高；由於NB需求穩定，且遊戲機上市後熱銷，安力-KY樂觀看待明年第1季及全年營運，預估明年營運比今年好。

安力-KY深耕散熱風扇零組件領域，為同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，可提供客戶精密金屬壓鑄、沖壓、CNC加工一站式整合服務，公司亦在湖州新廠規劃表面處理製程，希望透過垂直整合提升公司獲利能力。

受惠於NB及遊戲機產品出貨暢旺，安力-KY自結11月合併營收為2.18億元，月增11.79%，年成長62%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為18.48億元，較去年同期成長38%。

安力-KY表示，NB散熱關鍵零件是公司主力產品，今年因疫情因素，業績不斷創高，由於居家工作及線上教學逐漸成為生活新常態，NB市場成長可期；再者，美系NB大廠在公司營收占比排名第一，高達43%，不論是2019舊款或是今年才剛推出的新款Pro系列一直是美系NB大廠的最暢銷產品之一，預期2021年還有兩款Pro系列將在上半年登場，可望為安力-KY營運帶來助益。

除NB外，安力-KY積極跨足車用、基站及遊戲機等領域，其中遊戲機部分，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，受惠於日系及美系遊戲機客戶新機拉貨啟動，今年家用遊戲機佔安力-KY整體營收約5%，安力-KY預估，明年遊戲機佔公司營收比重可望拉升到10%以上，成為推升公司未來營運成長主要動能。

在車用及5G部分，安力-KY也是斬獲豐碩，近兩年陸續拿下Tesla內裝設備的集線器、大眾福斯及Volvo車燈壓鑄件等供應鏈，以及車載鏡頭訂單，目前Tesla已開始出貨，其他車廠客戶訂單亦將陸續出貨；至於5G部分，安力-KY已拿下日系大廠5G小基站散熱板，預估明年2月可以出貨。

今年非NB產品佔安力-KY營收比重約12%到13%，隨著新產品出貨放量，預估明年非NB產品佔比可望拉升到20%。

(時報資訊)