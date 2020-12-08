歐盟包括德國、法國、西班牙、荷蘭等13個國家共同宣布，將對網路連結裝置和數據處理至關重要的處理器和半導體技術進行投資，以追趕美國和亞洲。

簽署聲明的國家還包括比利時、克羅埃西亞、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、義大利、馬爾他、葡萄牙和斯洛維尼亞。

在全球4400億歐元的半導體市場，歐洲僅占約10%；歐洲目前依賴於晶片的進口。

但是部分政府也開始對使用在汽車、醫療設備、行動手機和網路、環境監控的外國晶片表示安全上的疑慮。

該13個國家表示，將共同促進歐洲電子產品和嵌入式系統的價值鏈。

在共同聲明中，13國表示，這需要一共同努力，將由公部門和私部門的利害關係人共同協調行動。集團將延伸到公司，在設計和製程的研發投資上形成產業聯盟，並未此類計畫項目提供資金。

他們將提出全歐洲範圍的名為「歐洲共同利益重要計畫」的計畫，在更寬鬆的歐盟國資助規則下進行注資。集團也將尋求為電子產品設立共同標準和認證。

(時報資訊)