國泰金(2882)旗下國泰證券數位經營有成，全數位化經營台股經紀業務的敦南分公司，11月寫下單月交易金額700億元新紀錄，經紀業務市占率挺進本土券商單一據點分公司前五名，此外，國泰證券不斷精進與優化數位服務效率，目前透過線上開戶方式，成為國泰證券客戶的比重已高達90％，而客戶電子交易下單比重更高達95％。

國泰證券董事長莊順裕表示，傳統證券業倚賴強大的實體通路帶來收益，由於國泰證券只有9家實體分公司，積極有效布建數位虛擬通路，設立敦南數位分公司，用2年3個月的時間締造第1個百億成交額，從100億元到700億元，只用了1年的時間，也代表以數位運營模式經營台股經紀業務是可行的一條道路。

國泰證券敦南分公司於2017年8月正式營運，為國內證券業首家以全數位模式經營台股經紀業務的數位分公司，成立半年，經紀市占表現即追上傳統據點需花費3到5年的經營成效，2019年11月敦南分公司創下單月交易金額突破「百億」紀錄、2020年11月推升至700億元，年增率達600％，遠高於同時期集中市場總成交金額年增率73％表現。

國泰證券不斷網羅創新科技人才加入數位團隊，目前團隊中非證券背景同仁高達8成，平均年齡僅30歲，以今年受到市場高度注目的台股定期定額業務為例，將單筆投資門檻從3千元降至1千元，並且推出很優惠的手續費行銷手法，就是來自於這群年輕數位同仁的創意，也讓國泰證券台股定期定額交易金額逐月成長，持續改寫紀錄，累計今年前10月市占率已來到3成。

(時報資訊)