最新經濟數據顯示，日本7到9月國內生產毛額（GDP），剔除物價變動過高因素後，第3季的GDP較第2季增加5.3%外，若換算成年率則大增22.9%，創造1968年第4季以來最大增幅。

日本內閣府(Cabinet Office)今(8)日)上修第3季GDP第二次初值修正數字，第一次公布初值為季增5.0%，換算成年率為21.4%。

包含通貨膨漲率的第3季名目GDP，從初值季增5.2%，上修至5.5%，若換算成年率，也成初值增加22.7%，上修至23.9%季增年率。

日本Q3第二次GDP初值修正後的報告中，民間最終消費支出項目增加5.1%為最多，另方面，民間住宅方面減少5.8%為最多，民間企業設備減少2.4%為次多。

日本官員表示，從2020年第3季修正值開始，參考基準點從原2011年更新為2015年，將陸續反應在企業統計數據上。

(時報資訊)