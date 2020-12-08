南緯(1467)今年成衣事業營收成長，累計前10月營收達70.71億元，年增逾2成，主要因新冠肺炎影響，致使隔離衣及防護衣之營收增加，在營收結構中，成衣占比約87%。南緯表示，目前公司的營收相當分散，沒有集中在某一特定區，3Q的EPS大幅增加到1.92元，主要是提前反應年底聖誕節的拉貨。

今年在隔離衣及防護衣加入營運後，南緯2020年合併毛利、合併稅前淨利及合併淨利，均大幅提升，前三季合併毛利率達23.59%；合併稅前淨利率為2.88%。

目前南緯在中國鹽城、越南、墨西哥及非洲等區都有生產的廠區。其中中國鹽城及越南對南緯營收的貢獻約達6成，至於在墨西哥和非洲的產區，下半年的生產和接單情況良好，墨西哥以成衣廠為主。至於在非洲方面，南緯在非洲的生產屬於「一條龍」的模式，當地生產內銷具有關稅及生產管控的優勢。

南緯集團子公司金鼎金屬纖維科技，是南緯的隱形冠軍，該公司創立於2005年。為了能成為市場上高階紡織品中的標竿，公司通過了各種嚴格的挑戰和突破性的發展，建立了獨立的垂直供應鏈及全球營運系統的競爭優勢。

而法人關注的南緯集團之未來事業-愛克智慧科技AiQ Smart Clothing Inc，是以智慧衣著為創新理念，“Smart Inside Out”, 強調 “由內而外所散發的智慧”。AiQ Smart Clothing Inc.起始於南緯的智慧衣著研發創新單位，致力於傳統紡織面料及成衣的全球化產銷服務，其全球營運機構遍及北美、亞洲及非洲。AiQ Smart Clothing Inc.整合集團內上下游資源，並運用了高科技的的金屬纖維材料，使智慧服裝將流行時尚與嶄新的電子資訊科技融合為一體，為智慧服裝提供了完整的整合供應鏈。

(時報資訊)