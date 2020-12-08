《美股》業績意外增長 Stitch Fix盤後飆漲逾33％

個人造型線上服務商Stitch Fix上季獲利與營收意外成長10%，受此激勵，周一盤後飆漲33.55%，報47.85美元。

截至周一收盤，Stitch Fix今年來股價上漲40%，市值增至37億美元。

Stitch Fix第一財季（截至10月31日）每股盈餘為9美分，營收為4.9億美元，表現遠優於市場預估的每股虧損20美分、營收4.81億美元。其活躍客群增加到近380萬人，較去年同期成長10.2%。

Stitch Fix表示，雖然現在服飾業正在萎縮，但隨著公司的個人化探索模組與便利性之間的關聯提升，我們預期將擴大市占，並吸引更多新客戶加入。

自年初爆發新冠肺炎疫情以來，包括J.Crew、Brooks Brothers與 Francesca's在內，美國已有數十家零售商聲請破產，成千上萬家商店已經熄燈歇業，但有更多零售業務轉往線上。Stitch Fix表示，基於最近的動能，該公司看好2021財年營收成長率將介於20%至25%。

在發布財報同時，Stitch Fix宣布指派亞馬遜數位影音事業部門前副總裁與財務長Dan Jedda擔任公司財務長，這項人事安排於周三生效。

(時報資訊)