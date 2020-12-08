國民黨主席選舉預計明年7月舉行，原先不被看好的現任黨主席江啟臣，也挺過高雄市長罷免案與補選失敗陰霾，平穩向前行，近期更在立法院祭出「豬內臟攻勢」，讓藍營支持者信心大增，江的聲勢也隨之看漲。港媒評論直言：「江啟臣正式躍升為國民黨內的A咖。」指出江的現任立委身分，緊密結合黨中央與黨團運作，這些優勢讓江即便碰上黨內基礎雄厚的大咖，也有過之而無不及，包括呼聲極高的高雄市前市長韓國瑜，與新北市前市長朱立倫。

香港媒體《中評社》7日評論指出，江啟臣的資歷與輩分，讓他的領導力始終備受質疑，尤其甫上任就遇到高雄市長罷免案與補選，一路的挫敗更讓他的黨主席連任之路多舛又渺茫。

評論分析，江啟臣不僅挺過難關，讓挫敗轉化為磨練，更運用現任立委的優勢，將黨中央與立法院黨團緊密結合、充分運作，順應議題發展，為自己與國民黨創造了寬廣的舞台，包括蔡政府宣布明年元旦後進口美國萊豬，江便百分百發揮緊個人優勢，帶領立法院黨團集中火力猛攻；日前更一改過去國民黨作風，在立法院議場內祭出「豬內臟攻勢」，讓藍營支持者對國民黨重燃信心與希望，也為自己的黨主席連任之路打下漂亮一戰。

「這些狀況都讓江啟臣正式躍升為國民黨內的A咖」評論總結，江啟臣如今要思考的除了如何帶領國民黨打民進黨，更必須以「連任之路該怎麼走」作為目標。江如今的聲勢，加上本身台中在地政治人物的基礎，彼此截長補短、相得益彰，即便遇上黨內基礎雄厚的大咖也能迎頭趕上，包括尚未表態卻檯面下動作頻頻的韓國瑜、朱立倫等政治明星。

(中時新聞網)