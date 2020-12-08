為打破一般人對「無奸不商」的負面刻板印象，宏碁集團創辦人施振榮要為「商」平板，特別提出新「兼商」思維，呼籲以「共創價值、誠信多贏」的商道精神，來為社會創造價值，希望能重新定義「商」在社會上的形象。

施振榮指出，過去傳統社會中因商人不事生產，往往被認為是賺取不當利益的「奸商」，也因此留下未能對社會創造價值的刻板印象。但在現代社會，商扮演價值交換的重要角色，透過價值交換才能共創價值，滿足彼此的需求。

為此，他特別提出新「兼商」思維，就如同過去四十多年來，他一直致力於建立品牌、讓台灣在國際上的形象定位有所突破，並從當年提出的「微笑曲線」發展到現在的「新微笑曲線」，他也希望藉由新「兼商」來正名，為商平反。

施振榮也呼籲，在為商正名的同時，商人也要秉持「商道」精神來經商，即商者「共創價值」、道者「誠信多贏」，並從王道的六面向價值來思考能否為社會創造出「有形、直接、現在」的顯性價值，及「無形、間接、未來」的隱性價值，形象上接近「儒商」的定位。

施振榮指出其中最重要的觀念是，各行各業都要有「兼商」的觀念，來為社會創造價值，包括學界、藝文界、政治界…等等，在做好自己的本業之外，還要透過商的價值交換機制才能進一步創造價值。

他並表示，面對未來，將會有更多商業模式的創新，借重科技來造福消費者，共享經濟、體驗經濟、訂閱經濟都是現代的新商業模式，商已與每個人的日常生活都息息相關，且未來台灣要創造更高的價值，也有賴朝服務業國際化發展，服務業就是商業的一環，才能走出一條新路來。

(工商 )