日前市警局辦理「109年度警察志工聯繫會報暨志工大隊長交接典禮」，由卸任大隊長陳朝日交接給新任大隊長游信對，並頒發內政部績優志工服務金質、銀質與銅質獎及市政府績優志工，值得一提的是，在金質獎志工部分，全警局共計獲選9位績優志工，太平警方志工中隊獲選金質獎2位，以及銅質獎志工4位，另在市政府志工楷模部分，計有8名志工獲選，著實展現太平警志工中隊的能量及熱心投入警察公益熱情。

太平警分局志工中隊日前參加市警局舉辦「109年度警察志工聯繫會報暨志工大隊長交接典禮」，並由大家長市長盧秀燕到場觀禮，並以「任重道遠！」表達對警察志工感謝，對於警察志工維護城市治安功不可沒，會議中也表揚並頒發市警局62名獲選內政部績優志工服務金質、銀質與銅質獎，以及114名臺中市志工楷模獎。

太平警分局志工中隊展現優質服務團隊之傳統，在全警局9位內政部金質獎績優志工獲選新平所志工分隊石宜禾及坪林所志工分隊周桂香等2位(服務時數達2500小時)、銅質獎績優志工4位(服務時數達1500小時)，另獲選警局績優志工計有8位，服務成效有目共睹，在太平分局志工中隊長林麗雲的用心的推動及帶領下，展現團隊的熱情及能量。

太平警方表示，當民眾走入每一處警察機關，幾乎都可以看到警察志工夥伴們的服務身影，另在警方犯罪預防及護幼安全宣導上付出，亦功不可沒，非常謝謝志工伙伴們的付出。

(中時 )