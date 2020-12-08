前總統馬英九曾想與中國簽訂政治協議，但被美方擋下，民進黨副祕書長林飛帆今接受電台專訪直言，「不知道這個bumbler（笨蛋）在想什麼」。對於馬英九曾說首戰即終戰、千萬人頭落地等論述，日前馬跟前美國官員視訊座談，甚至請對方向拜登政府建議，美國可以鼓勵兩岸恢復對話，林飛帆說，現在設門檻障礙是習近平，他卻要寫新聞稿回應馬英九的論述。

兩岸關係緊張，有人認為是民進黨政府不承認九二共識，執意要搞台獨導致，馬英九日前再度喊話，台灣兩黨要跟對岸對話，林飛帆表示，不要忘記，一直在設對話門檻、障礙的是習近平。

林飛帆提到，前美國在台協會主席卜睿哲曾在一場演講表示，習近平上任至今，九二共識已經無法滿足中共需求，因此習近平去年談話強調，九二共識就是一國兩制台灣方案，對民進黨而言，這是設更高的門檻。

林飛帆強調，蔡總統執政以來，願意在不設前提的強況下，尊嚴與對等對談，但現在看不到中共善意，馬前總統卻喊話要兩岸對談，某種程度令人匪夷所思，到現在2020年，他還要寫新聞稿回應馬前總的論述。

美國民主黨拜登贏得總統大選，國民黨批評蔡政府過去押寶川普政府，恐對未來台美關係有所影響，林飛帆認為，國民黨政治操作仍停留在政黨對立、對決框架下，國民黨過去執政過，明知不可能單邊押寶，而是要多邊互動，現在卻拉回政黨對立，期待拜登政府上台後可以壓制蔡政府，這對台灣不是那麼有利。

此外，近期香港泛民主派多名代表人物被捕，林飛帆說，美國大選後中共一連串動作，就是要測試國際社會反應，同時趁著美國政府交接前夕，創造一些沒辦法回頭的既定事實，甚至用此做為未來談判籌碼。

林飛帆坦言，拜登當選美國總統讓民進黨很多支持者擔心，不過，外交政策有延續性，不需要擔心，且民進黨長期與民主黨互動往來，外交跨黨派不會單邊互動。

林飛帆分析，相信拜登團隊很清楚，現在中國的情勢與歐巴馬執政時期截然不同，例如過去澳洲認為跟中國關係友好，現在連澳洲都感受到中國強烈威脅，當盟友都感受到壓迫感時，美方會思考調整戰略。

(中時 )