海峽兩岸關係協會原副會長、國台辦前副主任王在希日前3點分析台海局勢，直言不看好兩岸未來會和平統一，很有可能走向武統。對此，前綠委沈富雄表示，王在希的觀察正確，但理由荒謬，因為他老了，所以結論當然是錯的。

陸媒《環球網》報導，《環球時報》5日舉辦2021年會，以「疫情下世界危局與變局」為題，邀請兩岸學者參與。王在希直言，美國企圖明顯，而民進黨又甘心充當美國棋子，導致目前台海局勢緊張，兩岸關係處於70年來最為嚴峻的時刻，和平統一的可能性在逐漸的喪失。

王在希分析兩岸局勢生變原因有三：一是台灣的政治體制幾十年來已發生深刻的變化，第二是和平談判對象已經變了，第三是台灣的社會生態環境也變了。

對此，沈富雄今在臉書發文表示，王在希的觀察正確，但理由荒謬，因此，結論當然是錯誤的。「三個理由其實只有一個，他老了，時代不同了」。

沈富雄更表示，民主政治是政黨政治，主流民意決定誰執政，上台以後如果違背主流民意，四年後就下台了，道理十分簡單。不過，王在希應在意的是，當和統瀕臨絶望時，武統就更遙不可及了。

沈富雄更建議王在希，參考他2017年7月應邀去杭州參加一場非正式的閉門研討會對兩岸的看法：用「原生家庭」模式看待兩岸關係，台灣於1895年因馬關條約脫離大陸，對原生家庭大陸而言，冀望小孩回歸的心態應是補償多於「收復失土」，但沒想到小孩無意回歸時，臉色難免難看，甚至出言不遜，原生家庭看在眼裡固然不爽，通常也只有隨小孩而去。

沈富雄更表示，決定認祖歸宗結果的主要因素是小孩的意願，甚至是唯一的因素，小孩如果願意，任何外力都阻擋不了。原生家庭成員的民意，不管數目多少，難敵小孩一人之意願，因此，口口聲聲「13億：2300萬」徒增反感。

此時，沈富雄認為，原生家庭通常以利懷柔之，少用威嚇的手段以脅迫之。此一模式表達「兩岸原是一家人」或「兩岸本是一家人」，但目前「不是一家人」。認祖歸宗修得正果後即「兩岸一家親」，目前說「一家親」言過其實。台灣民間，尤其是綠營人士喜歡講「公嬤隨人拜、一人一家代」，與此模式不謀而合，同宗而分家之謂也。雖然，這一模式大致接近歷史事實，也相當符合現狀。但可以預期的，北京和獨派都不會喜歡，甚至會不留情面地予以排斥。

(中時新聞網)