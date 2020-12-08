因姪子、民進黨立委蘇震清涉及SOGO立委集體貪汙案，而請辭下台的總統府前祕書長蘇嘉全，在最新一期廉政專刊中，存款加上有價證券高達4513萬餘元，相較於去年卸下立法院長職務，蘇嘉全接任總統府祕書長期間，身價增加262萬餘元。

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄遭起訴，叔叔、總統府前祕書長蘇嘉全於8月2日以個人因素為由，主動向蔡英文總統請辭獲准。根據監察院最新一期廉政專刊，蘇嘉全於8月3日的卸職申報指出，他與太太洪恒珠共持有位於屏東縣的土地1筆、建物3筆。

相較於去年1月31日卸下立法院長時，卸職申報的存款2597萬3231元、有價證卷1654萬3563元，蘇嘉全此次申報的存款為2736萬0780元、有價證券1777萬6932元，身價合計增加262萬0918元。

另外，蘇嘉全夫婦持有13張保險、太太洪恒珠有1輛國瑞汽車，兩人並無背負任何債務；蘇嘉全夫婦還信託2筆位於屏東縣長治鄉的土地。

(中時 )