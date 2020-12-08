工研院、台電8日共同簽署第二期創新策略夥伴合作意向書（MOU），宣示將以2015年第一期創新策略夥伴合作為基礎，台電公司為臺灣最具規模之電力公司，具備優秀的電力人才，並且有第一線的實務經驗，深切了解所面對的問題與挑戰。而工研院具備深厚的研發能量與技術，掌握國內外最新趨勢及擁有培育新創事業的經驗，未來雙方將發揮互補效益，加深四大面向鏈結。

包括「技術研發」、「人才培育」、「事業共創」以及「國際鏈結」，發展智慧電網、儲能、數位電力、創新能源等技術，並將增進雙方的人才交流，以加速臺灣能源與電力產業數位轉型步伐，共同為穩定供電及友善環境努力。 經濟部政務次長曾文生表示，台電與工研院為臺灣奠定今日的經濟發展基礎與成就，很高興看到在台電楊偉甫董事長，以及工研院李世光董事長的帶領下，推動我國能源轉型的工作。

2021年到2030年是人類減碳的關鍵時刻，全世界主要工業國家都陸續提出減碳目標，這次工研院與台電簽約有兩大重要意義：

第一，能源產業是科技產業，由於離岸風電、太陽能等再生能源發展，必需提高綠能發電效率，並且透過儲能、智慧調度來維持供電穩定，讓這些再生能源成為綠能科技產業，希望工研院能像過去協助半導體產業一樣，投入能源產業發展。

第二，由電力政府隊轉型成國家隊，過去台電主要在負責供電穩定，未來要結合工研院、產業能量，讓新電力技術可以在這平台上發揮，讓電力政府隊轉變成電力國家隊，期許工研院與台電能夠共同擘畫出更好的電力藍圖並逐步落實。

工研院董事長李世光致詞指出，台電與工研院一直是長期合作的好夥伴。在5年前，雙方簽署第一期的MOU，共同締造許多豐碩的跨域合作成果，例如智慧電網結合了電力傳統產業和新興資通訊產業，是智慧電網的重要里程碑。

這次第二期2.0版的MOU，雙方希望能擴大合作的面向與力度，除了原有的技術研發合作外，這次更納入了人才培育、事業共創及國際鏈結等四個合作項目。以「技術研發」來說，雙方將以智慧電網、儲能等8項技術議題，持續相互交流電業最新趨勢及技術發展資訊。在「人才培育」部分，將合作推動電力領域人才培訓課程，厚植現代化電網所需產業人才。「事業共創」合作項目中，雙方將以公共政策的角度共同集思廣益，討論開創電力產業的新藍海；「國際鏈結合作」部分，則將透過工研院長期佈局的海外據點包括美國、德國、日本、荷蘭、俄羅斯等，協助台電掌握國際電業最新發展資訊以及特定技術議題發展分析。

工研院院長劉文雄指出，工研院一直以來都是台電忠實的盟友，台電是臺灣唯一具規模的電力公司，具備優秀的人才且有實務的經驗，工研院具有跨領域創新科技的應用成果，透過雙方在系統研發上的經驗及實務操作面上的互補合作，不僅能進一步帶動整體電力產業的發展與數位轉型，更能開創出電力產業的新藍海。透過進一步的合作，發揮軟硬體之共同研發及人才的整合與管理，以及借鏡國際的趨勢與做法，並推動創新事業，才能為臺灣的能源發展找到解方，這也是雙方共同簽約的意義。

台電董事長楊偉甫表示，台電過去與工研院在許多領域有合作，如「智慧電網」方面，台電跟工研院一起合作，克服智慧電表在通訊等面向的各種挑戰，也針對智慧配電系統合作，共同應用人工智慧與大數據分析，大幅縮短停電時間。台電期望借助此次續簽合作，共同為穩定供電、友善環境而努力。

(工商 )