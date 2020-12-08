雖然我國新冠肺炎疫情受到控制，但部分產業仍受到疫情影響，據勞動部統計指出，本周無薪假（減班休息）相較上周減少98家、5261人實施無薪假，但仍有451家、6067人實施中，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本周減班休息減少人數達疫情以來最大減幅、達46.4％，主因為單一大廠及其關係企業減少實施達約3500人為主因。

據勞動部統計，本周仍有451家、6067人實施無薪假，其中以製造業為主有131家、2846人實施，其次為批發及零售業有148家、1215人實施，而運輸及倉儲業也有35家、1158人實施；實施縣市觀察，目前以桃園市有63家、1184人最多，台北市則以85家、1058人再次之。

勞動部指出，本期相較上周減少98家、人數減少5261人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日；黃維琛指出，雖然減班休息人數為今年過年受到疫情影響以來減幅新高，但仍有部分產業如運輸及倉儲業、支援服務業等受到境管影響，何時趨緩仍持續觀察。

(中時 )