台北市1輛遊覽車今天上午6時許正要出班載客途中，在環東高架下停等紅燈，突然遭後方楊姓男子駕駛的休旅車猛力撞上，休旅車車頭全毀，楊男受困車內。警消趕到救出楊男，他很幸運全身沒受傷，但酒測值高達0.57，全案依《公共危險罪》送辦。

警方表示，今天清晨6時06分許獲報，環東高架下基隆路匝道口，1輛休旅車追撞前方停等紅燈的遊覽車，有人受困。警消到場發現，休旅車車頭全毀、凹陷，楊男受困車內動彈不得。

警消人員啟動破壞器材將他救出，所幸楊男未受傷。經檢測，楊男酒測值高達0.57mg/L，警方初步研判他因酒醉注意力不集中，加上下坡路段才釀禍，依《公共危險罪》將楊男逮捕送辦。

楊男供稱，自己前一晚在家中喝威士忌，早上起床後開車出門，趕到市場擺攤做生意，沒想到自己酒力未退，途中竟發生車禍，撞毀自己的休旅車還得吃官司，更要賠償遊覽車維修等費用，十分懊惱。

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(中時新聞網)