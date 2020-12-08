電信設備商愛立信（Ericsson）今（8）日揭示「工業4.0夥伴計畫」，連結全球合作夥伴打造工業物聯網產業生態系，助力企業落實工業4.0智慧製造願景。愛立信表示，已攜手多家全球無線通訊技術領先業者加入，工業電腦大廠研華(2395)亦為台灣合作夥伴之一。

愛立信以靈活、彈性方法與電信業者合作，提供不同類型的企業專網解決方案，在此次全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2020）中，亦攜手研華首度展示專為工廠和倉儲等工業環境開發的愛立信工業連網解決方案（Ericsson Industry Connect）。

愛立信工業連網解決方案為隨插即用的簡易方案，具備易安裝、管理、擴充並提供高強度資安保護特性，安裝過程不到3小時，後續以OTA方式即可進行升級。去年起提供歐美工業界4G連接解決方案，現在亦提供5G獨立組網的解決方案。

愛立信指出，全球價值鏈的高度協同合作，需仰賴覆蓋廣泛的高效能網路。集團對此啟動「工業4.0夥伴計畫」，連結全球服務供應商、系統整合商、技術設備夥伴、獨立軟體供應商等合作夥伴，盼創建產業生態系，共同打造無縫連結且兼顧安全性的工業物聯網。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）指出，5G強大的連線合作力（interconnectedness）完整連結產品、人員與流程，為企業在數位轉型過程中所需的適應性、靈活性和自動化能力奠定基礎，廣泛的生態系統則有助滿足不同產業邁向工業4.0中對企業專網的需求。

研華工業物聯網事業群副總經理林清波表示，5G加速人工智慧（AI）、自動化流程等技術，將翻轉工業製造樣貌。研華近年積極致力將5G導入工業場域，深刻體認唯有透過完整生態體系，才能發展完善的5G解決方案。

林清波指出，研華選擇與擁有全球5G部署經驗的愛立信合作，盼結合雙方優勢，共同將平穩、快速、高效和具經濟效益的5G應用落地。藍尚立亦期盼未來攜手更多台灣合作夥伴加入工業4.0夥伴計畫，透過5G技術與廣泛的產業生態合作體系釋放更多潛力應用。

(時報資訊)