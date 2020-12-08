台北高等行政法院駁回中天新聞台就未獲換照聲請的假處分，當初爆料「中天新聞關定了」的國民黨革實院長羅智強，從昨晚到今天在臉書連發3文，強調中天是為了監督執政，民主制衡，從容上刑場赴義；他哀悼台灣的民主、新聞自由之死，寒蟬的時代，已經到來；獨裁的時刻，現在開始。他將以52輛新聞自由公車哀悼新聞自由之死，也向中天新聞及工作人員最高致敬；他很不捨，只能用＋1集氣說一聲「中天，謝謝你！」才4小時就有1.4萬人按讚。

羅智強昨在臉書發第一則文，以「不為中天悲，但為民主哀，悼自由之死＋1」為題說，假處分駁回，中天確定關台，作為台灣第一個預言中天關定了的人，心中的痛，難以言喻。

羅智強在臉書連發3文。（摘自羅智強臉書）

羅智強在臉書連發3文。（摘自羅智強臉書）

他說，他並不為中天悲傷，因為中天是為了監督執政，民主制衡，從容上刑場赴義；他哀悼的是台灣的民主、新聞自由之死。寒蟬的時代，已經到來；獨裁的時刻，現在開始。

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羅智強昨晚發第二則文，貼出美中聖路易僑胞買書捐助的新聞自由公車照片說，52輛新聞自由公車奔馳台北街頭，哀悼新聞自由之死，也同時是向52台中天新聞和中天的記者、工作人員的最高致敬。

他說，這些年來，他從不容許自己做一個默許者，絕不容許自己縱容執政者踐踏民主。他知道他的力量有限，但他仍會用盡全力的付出行動；這52台小強公車雖不能扭轉中天被關的命運，但至少是絕不屈服的怒吼，也謝謝美中聖路易的愛台鄉親，越洋發出捍衛新聞自由的不平之鳴。

這則發文也有1.4萬人按讚，340多人留言、200多次分享。

羅智強上午發文，配上他在中天新聞台前鞠躬的照片說，昨天有點失眠，為了中天假處分被駁回的事生氣，為了中天475位優秀的記者和工作人員不平，為了台灣言論自由將至的凜冬難過，百感交集，竟至難眠。無論如何，「我想謝謝中天為監督獨裁者做的一切。」

他說，今天的中天，犯的罪只有一個，那就是為人民監督政府，說了獨裁者不想聽的話。很不捨，只能用＋1集氣，向中天說一聲「中天，謝謝你！」

這則發文 4小時有1.4萬人按讚、近1400人留言及150多次分享。

(中時 )