艋舺青山宮12月4日至6日舉辦遶境，但3天活動鞭炮聲、交通大亂和遶境群聚沒戴口罩，引發民怨，1999市民當家熱線更被民眾打爆。台北市副市長蔡炳坤8日表示，未來遶境期間，市府會拉高緊急應變層級、事前做好明確規畫，對任何脫序行為立即處理。

市長柯文哲今天下午將前往青山宮參加活動檢討會議，蔡炳坤會前提出3大改善方向，他表示，雖然不是市府主辦，但以地方政府責任和輔導立場，在來年舉辦活動時，會拉高緊急應變層級，由副市長或副祕書長擔任指揮官，統整各局處資源，有效對活動協助。

蔡炳坤指出，將和青山宮進一步討論，在活動前對鞭炮減量、噪音降低、遶境時間與路線做好明確規畫，來參加的陣頭和紅壇都做好規範，這樣才能真正讓活動有民俗、宗教意義，也要讓民眾，尤其附近住戶順利平安。

他說，活動過程中，任何脫序行為會立即處理，這樣才能即時遏止脫序情況，肯定青山宮用心努力，因為新冠肺炎疫情關係，很多宮廟活動都沒辦法舉辦，下半年疫情趨緩，來參加的宮廟、紅壇非常多，過去遶境就是趨趕疾病，很多民眾對遶境有期的，也帶動商圈發展、地方經濟繁榮，但對民眾造成困擾和影響還是要改善。

蔡炳坤強調，政府對民間信仰力量愈少干預愈好，但北市是都會地區，像是遶境時有一些鞭炮要馬上清理，都會地區不能放高空煙火，還是有相關辦法約束，事前講清楚、有效規範，時間也是到幾點就幾點，有效規範勝過事後困擾。

(中時 )