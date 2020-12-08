前旅美投手陳偉殷相隔9年重返日職加盟羅德隊，這名經驗豐富又親切的選手帶給羅德正面影響，隊友陳冠宇透露不只他從陳偉殷身上得到的建議寫滿備忘錄，陣中年輕投手也跟在陳偉殷身後學習，間接讓整個球隊氣氛更好，甚至在球季結束後，還有大半的球員在飯店敲陳偉殷的房門，表達希望陳偉殷明年能續留。

陳偉殷在今年9月加盟羅德隊，雖然例行賽先發4場都是優質先發，但可惜隊友沒有火力支援，讓他留下0勝3敗、自責分率2.42的成績，日前有日媒報導阪神虎提供優渥合約給陳偉殷，代表他可能明年會離開羅德，但陳冠宇表示尚未聽聞陳偉殷提過，自己則很希望能繼續跟陳偉殷同隊。

陳偉殷在羅德雖然僅短短2個月，但期間讓陳冠宇受益匪淺，甚至只要能一起練球都讓他很興奮，「常常跟他聊他以前的經驗，偉殷前輩給我的建議已經寫滿我的備忘錄了，未來只要我遇到低潮或困難，就會拿起備忘錄來看，很謝謝也很幸運跟偉殷前輩同隊。」

陳冠宇舉例陳偉殷會傳授他一些投球技巧或訓練心態，「比如傳接球不是單單丟20顆，若這20顆你只能記住丟球的感覺，就只能學到20顆的球，但若對方丟過來的球，接起來時也認真去體會的話，中間就學到40顆的球，在練習過程中每天多學習20顆，一年累積下來就多上千顆球的機會，這都是以前沒想到的。」

除了同鄉的陳冠宇從陳偉殷身上挖寶，同隊的年經選手也獲得寶貴經驗，陳冠宇透露全隊都相當希望陳偉殷明年能續留，「最後一場季後賽打完，我留在偉殷前輩房間聊天，幾乎全隊一半選手都特別來敲門，希望他明年能留下，這就是他帶給球隊不同的改變。」

陳冠宇透露2個月來不少先發投手跟在陳偉殷身後學習，「尤其年輕選手，例如小島和哉、中村稔彌等等，偉殷前輩不只是戰績提供很棒幫助，私底下很和藹可親，日文又很不錯，大家有疑問都會問他，他也很熱心解答。」

陳偉殷的加入無形中讓整個球隊氣氛更好，「以前可能大家只顧自己，但今年大家團結心情更凝聚了，有經驗和這麼好的前輩，對球隊來說是不可或缺的。」

(中時 )