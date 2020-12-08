新竹市健康銀髮族飲食照顧料理班近日結業，23位學員們習得獨力完成銀髮族健康的料理製作，讓有志學習第2專長者也能達成轉職或創業的技能。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「產業人才投資計畫─健康銀髮族飲食照顧料理班」第01期近日結業，23位學員們習得獨力完成銀髮族健康的料理製作，讓有志學習第2專長者也能達成轉職或創業的技能。

勞工職業訓練發展協會表示，此次課程是自10月23日至12月4日止，從產業人才投資計畫結訓的23位學員，都至少完成42小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的「健康銀髮族飲食照顧料理班」，課程內容是指導學員能夠具備關於銀髮族飲食原則、食品營養、基本食材的認識及加工操作原理、正確的處理流程等知識。

學員們並要能嫻熟且能獨力操作專業器具以完成針對各式不同屬性食材的烹調製作，讓技術產品商品化，並透過觀摩見學、實物操作等演練課程，加強學員實務運用成效。

結訓後每位學員都可依據課程中所學習的知識和技能，獨力完成銀髮族健康料理的製作，及運用關於課程中所學各式技術於工作中增進本職技能，讓有志學習第2專長者亦能達成提升就業技能，並滿足民眾創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要。

(中時 )