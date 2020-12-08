每個人多多少少都會有一些優點和缺點，但有時候缺點太過明顯，就算優點再多也沒辦法得到其他人的欣賞。不過搜狐網命理專欄「小女巫鬧鬧」就點出了4個星座，明明擁有很多的缺點卻非常招人喜歡。

1. 獅子座

獅子座平時就給人一種臭屁又自大的感覺，常常口出狂言，讓旁邊的人聽到都覺得很傻眼，不過也是因為這樣的個性，他們非常熱心，對於初來乍到的人會熱情地幫忙熟悉環境、朋友受了委屈也會有義氣地替朋友出頭、和獅子座談戀愛他們還會霸道地宣示主權，實在是讓人感到又愛又恨。

2. 雙子座

大部分的雙子座都非常善於交際，一開口總能講出源源不絕的話題，隨時隨地都可以發揮他的「驚人口才」，但可惡的是，上一秒他們還保證絕對不會說出去，下秒你的祕密就被公諸於世，讓人恨不得跟他們絕交，但如果生活中少了雙子座又好像少了樂趣，讓人懷念起和他們一起快樂聊天的時光。

3. 雙魚座

聽到雙魚座大家就會聯想到「矯情」，就算只是發生一點小事，也可以在心裡上演一齣小劇場；戀愛之前，雙魚座可以是職場菁英、聰明學霸，但談起戀愛，他們就會立刻化身黏人精，一和戀人分開就備感委屈。雖然這樣實在很讓人受不了，但雙魚座的寬容度也同樣驚人，性格也非常隨和好相處，總是不斷地調整自己來配合別人，在享受過雙魚座的好之後，又怎麼能嫌棄他們的矯情呢？

4. 巨蟹座

只要和巨蟹座相處過就知道，他們其實非常小氣，除了金錢方面，就連朋友之間、戀愛關係也同樣小氣、容不下第三人，而且他們還相當情緒化，讓人摸不著頭緒，每次都得花費很大力氣來安撫，讓人心累。不過巨蟹座同時也非常體貼細心，在朋友落魄的時候不離不棄，只要體會過巨蟹座的溫暖，就會讓人忘不了。

(中時新聞網)