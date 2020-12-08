逾200名東山、後壁鄉親陳情南市府 「小村快被雞舍包圍！」

台南市東山區、後壁區鄰近因設置多處雞舍，導致鄉親長年飽受臭味侵擾，其中東山區科里里枋子林西南方，近日又有業者進駐搭建雞舍，讓民眾忍無可忍，「小村快被雞舍包圍！」科里里長王元正8日動員2區逾200名鄉親，於南市府前陳情，盼台南市長黃偉哲能向花蓮縣長徐榛蔚學習，針對養雞場「鐵腕」撤照。對此，南市府農業局回應，將前往該案場訪視。

王元正表示，早於11月8日舉辦村民大會時，與會的100多位村民，皆全數舉手表決不同意養雞場進駐。然而，業者仍不顧村民反對，近日執意進場施工，忍無可忍之下，鄉親才會動員來到南市府陳情，表達捍衛家園的心聲。

東山區科里里長王元正秀出一張漏寫「里、鄰」的門牌，怒控台南市長黃偉哲「心中無鄰、目中無里！」（李宜杰攝）

8日上午由台南市政府農業局主祕吳威達接下陳情書，並稱將前往該案場訪視。（李宜杰攝）

居民表示，圖中紅色圓圈處皆是雞舍，小庄落快要被雞舍包圍了。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

王元正說，黃偉哲過去擔任立委時，自己曾任新營服務團隊執行長，而另名帶頭抗爭的後壁區新嘉里長張細雲，目前也身兼民進黨台南市黨部後壁區主任，但如今2人要卸下這些身分，要求黃偉哲一定要正視鄉親的心聲。

王元正指出，花蓮縣長徐榛蔚日前就曾「鐵腕」撤照，要求「卜蜂集團」的雞舍退出花蓮，「徐榛蔚可以，黃偉哲你不敢嗎？」王元正甚至還拿出一個門牌，但上頭漏寫了「里、鄰」，王元正稱，自己要用這張門牌，怒控黃偉哲「心中無鄰、目中無里！」

台灣紀錄片導演黃淑梅的父母住在東山區，她說，目前枋子林慶安宮周圍已有4座雞舍，另1座也在加緊施工中，唯一訴求就是盡速撤照。一名東山區居民也稱，溪北地區根本是畜牧業、殯葬業的天堂，政府口口聲聲承諾不會有臭味，但事實上就是有味道，甚至諷刺地說，「我舉雙手贊成萊豬進口，只要別再設畜牧場了！」

對此，南市府農業局主祕吳威達今早收下陳情書，並發布新聞稿回應，將請農委會畜產試驗所新化總所的「畜禽汙染防治輔導團」前往訪視，要求負責人加強飼養管理及集臭措施。農業局也稱，目前已修訂《台南新設置畜牧設施管理自治條例》草案，限制新設置畜牧場須距離住宅、聚落及學校等處所，500公尺以上方可設立。

農業局也稱，農委會畜試所總所及全台各分所成立「汙染防治輔導團」，由畜試所的專家下鄉針對易陳抗的畜牧場，提供汙染防治之技術輔導，就畜舍改良、飼料管理、糞尿管理、畜舍清潔等事項，協助輔導畜牧場，也期盼未來能盡早研發無臭味、符合環保標準的畜禽舍，創造畜牧場與民眾雙贏契機。

(中時 )